Bakanlıktan çarpıcı rakamlar

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında Kasım ayında birçok operasyon yapıldı. Kasım ayı verilerine göre 7'si büyük 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam bin 325 şehir operasyonu gerçekleştirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 58'i PKK/KCK 19'u DEAŞ/HTŞ, 2'si sol örgüt mensubu olduğu öğrenildi.

2 BİN 518 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 373 ŞÜPHELİ İSE TUTUKLANDI

Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık yapan ve örgütlerle irtibatlı olan 2 bin 518 şüpheli gözaltına alınırken, 373 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında PKK/KCK 127, FETÖ/PDY 147, DEAŞ/HTŞ 92 sol terör örgütlerden ise yedi kişi sol örgütlerden olduğu öğrenildi.

57 adet mayın/EYP, 72 adet el bombası, 972 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. 84 adet silah, 165 sığınak, barınak ve mağara ise kullanılamaz hale getirildi. 189 bin 356 adet ise muhtelif mühimmat ele geçirildi. Çok miktarda gıda, yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 15 BİN 290 OPERASYON YAPILDI

Kasım ayında uyuşturucu ile mücadelede 15 bin 290 operasyon yapıldı. 21 bin 240 kişi gözaltına alınırken, bin 495 kişi ise tutuklandı. 5 ton 712 kilogram esrar, 371 kilogram skunk, 1 ton 413 kilogram eroin, 25 kilogram kokain, 95 kilogram afyon, 51 kilogram bonzai, 525 kilogram metamfetamin, 1 milyon 109 bin 592 ecstasy, 695 bin 437 captagon, 308 bin 363 sentetik ecza ve 14 bin 405 kök kenevir ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 BİN 899 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılıkla mücadele ise yürütülen operasyonlarda bin 832 operasyon yapılırken, 2 bin 899 kişi gözaltına alındı. 377 bin 125 litre kaçak akaryakıt 492.819 paket kaçak sigara ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA İLGİLİ 2 BİN 946 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Siber suçlarla mücadelede kapsamında 7 bin 462 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı. 2 bin 946 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 152 kişi gözaltına alındı, beş kişi ise tutuklandı.

HAYATINI KAYBEDEN KADIN SAYISI %22 AZALIŞLA 312'DEN 242'YE DÜŞTÜ

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ise 2020 yılının ilk 11 ayında değerlendirildiğinde hayatını kaybeden kadın sayısı %22 azalışla 312'den 242'ye düştü. Kades Kadın Destek Uygulaması 917 bin 15 kişi tarafından indirilirken, 53 bin 891 kişi ihbarda bulundu.

KAPKAÇ OLAYLARI 10'DAN %30 AZALIŞLA 7'YE DÜŞTÜ

Asayiş verileri kapsamında ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlar 2019-2020 yıllarının ilk 11 ayları değerlendirildiğinde oto hırsızlığı 20'den %5 azalışla 19'a düştü. Kapkaç olayları 10'dan %30 azalışla 7'ye düştü. Otoban hırsızlık 93'ten azalışla 77'ye geriledi. İş yerinden hırsızlık 113'ten %12 azalışla 100 oldu.

357 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bin 080'i denizlerde olmak üzere 8 bin 332 düzensiz göçmen yakalanırken, 357 organizatör yakalandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 419 bin 040, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 638 bin 288 oldu.

2020 YILININ İLK 11 AYINDA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI %8 AZALIŞLA BİN 800'E GERİLEDİ

Trafik verilerine göre 2020 yılının ilk 11 ayında ölümlü trafik kazası %8 azalışla bin 800'e geriledi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı %11 azalışla 2 bin 75'e düştü. Olay yeri yaya can kaybı ise 348'den %24 azalışla 265'e düştü. Yaralanmalı trafik kazasında %13 azalışla 138.484'e düştü. Yaralanan kişi sayısı %19 azalışla 214 bin 715'e geriledi.

YILDIRIM OPERASYONLARI SÜRÜYOR

13 Temmuz itibariyle başlatılan yıldırım operasyonları ise 15 ayrı bölgede devam ediyor. Şu ana kadar 77 iş birlikçi şahıs yakalandı, 148 terörist etkisiz hale getirildi. 401 mağara/sığınak imha edildi.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARININ %51'İ TAMAMLANDI

Sonbahar-Kış operasyonlarının ise %51'i tamamlandı. 165 sığınak içerisinde 1 ton 58 kg paylatıcı, 141 adet el bombası 79 adet silah ele geçirildi. Bununla birlikte 9.3 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.