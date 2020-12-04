İBB Başkanı İmamoğlu, 1.5 yılda İstanbul’u 20 milyar lira borçlandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1.5 yılda İstanbul'u toplamda 20 milyar lira borçlandığı belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





"İSTANBUL'U BORÇLANDIRMA TÖRENİ"

Göksu, açıklamasında "1.5 yılda İstanbul'u 15.5 Milyar TL borçlandıran İBB Başkanı, bugün buna 4,5 milyar TL daha ekledi. İstanbul'u borç batağına sürükleyen bu beceriksiz yönetim yüzünden, 'Temel Atmama Töreni'nden sonra maalesef 'İstanbul'u Borçlandırma Töreni'ne de şahit olduk" ifadelerini kullandı.





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