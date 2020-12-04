Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İBB Başkanı İmamoğlu, 1.5 yılda İstanbul’u 20 milyar lira borçlandırdı

Başkanı İmamoğlu, 1.5 yılda ’u 20 milyar lira borçlandırdı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , Başkanı ’nun 1.5 yılda ’u toplamda 20 milyar lira borçlandırdığını ifade etti. Göksu, “İstanbul’u borç batağına sürükleyen bu beceriksiz yönetim yüzünden, ‘Temel Atmama Töreni’nden sonra maalesef ‘İstanbul’u Borçlandırma Töreni’ne de şahit olduk” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:56 Son Güncelleme: 4.12.2020 15:03 ABONE OL
İBB Başkanı İmamoğlu, 1.5 yılda İstanbul’u 20 milyar lira borçlandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1.5 yılda İstanbul'u toplamda 20 milyar lira borçlandığı belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İSTANBUL'U BORÇLANDIRMA TÖRENİ"

Göksu, açıklamasında "1.5 yılda İstanbul'u 15.5 Milyar TL borçlandıran İBB Başkanı, bugün buna 4,5 milyar TL daha ekledi. İstanbul'u borç batağına sürükleyen bu beceriksiz yönetim yüzünden, 'Temel Atmama Töreni'nden sonra maalesef 'İstanbul'u Borçlandırma Töreni'ne de şahit olduk" ifadelerini kullandı.

İBB'nin Marmaray algısı çöktü: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! İBB, İstanbulkart’a yüzde 67 zam yaptı

ARKADAŞINA GÖNDER
İBB Başkanı İmamoğlu, 1.5 yılda İstanbul’u 20 milyar lira borçlandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA