Son dakika... Koronavirüste 'sigara yalanı' açıklaması

BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİMDEN RİCA EDİYORUM, SİGARAYI BIRAKIN

Sigaranın koronavirüs için oluşturduğu riske dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin vatandaşlara bir çağrıda bulunmuştu. Erdoğan son dakika açıklamasında "Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ben milletimden bir şey daha istiyorum, lütfen kapalı mekan evlerimiz ne olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bırakın bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok.

Sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli, zararlı ürünler" dedi.