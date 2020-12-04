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şüphesiyle gözaltına alınan 5 askerle ilgili son dakika gelişmesi

merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri emekli, 4'ü uzman çavuş olan 5 asker, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 4.12.2020 15:01 ABONE OL
FETÖ şüphesiyle gözaltına alınan 5 askerle ilgili son dakika gelişmesi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illeriyle eş zamanlı gerçekleştirdiği FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, 4 'ü görevde olan sözleşmeli uzman çavuş Y.E.B., G.Ö., Y.E.A., F.Ö. ve uzman çavuşluk rütbesiyle emekli olan N.K. ankesörlü arama yöntemini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındılar.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde F.Ö. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanırken, Y.E.B., G.Ö., Y.E.A. ve N.K. adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine imza atmaları suretiyle adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

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FETÖ şüphesiyle gözaltına alınan 5 askerle ilgili son dakika gelişmesi
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