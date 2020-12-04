Yapay Zeka'nın küresel ekonomiye katkısı 16 trilyon dolar! Hedef 3'üncülük...

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yapay Zeka Teknolojilerinin Gelişimi İçin Görüş ve Öneriler Kavramsal Raporu" kamuoyuna tanıtıldı. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, raporun, TOBB ETÜ ev sahipliğinde 45 kamu, özel sektör temsilcisi ve akademisyenin katılımıyla hazırlandığını söyledi. Yapay zeka uygulamalarının, 1960'lı yıllarda insanoğlunun kendisi gibi düşünen, öğrenen ve sorun çözen makineler yapma çabalarıyla başladığını anlatan Aktepe, "İçinde bulunduğumuz milenyumda yapay zeka teknolojilerini geliştiren ve doğru kullanımını başaran ülkelerin büyük atılım yapacağı öngörülmektedir. Türkiye'nin bu alanda ön saflarda yer alması, kalkınmasında stratejik öneme sahiptir" diye konuştu. Yapay zeka çalışmalarında Çin ve ABD'nin başı çektiğini anlatan Aktepe, Türkiye'nin de bu ülkelerin peşinden gelmesi noktasında önemli çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Yapay zeka ile savunma sanayinde Türkiye'nin başka bir boyuta geçeceğini söyleyen Aktepe, SİHA'larda yakalanılan başarının insansız büyük uçak ve helikopterlerde de yakalanabileceğini ifade etti.

EN ÖNEMLİ EKSİKLİK İNSAN KAYNAĞI

TBD Merkez İcra Kurulu Başkanı Aydın Kolat da teknoloji kullanan değil, üreten Türkiye istediklerini belirterek, teknolojideki hızlı gelişmelerin alışkanlıkları derinden etkilediğine dikkati çekti. Yerli ve milli endüstrinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kolat, en önemli eksikliğin insan kaynağı olduğunu söyledi.

Yapay zeka teknolojisinin küresel düzeyde 16 trilyon dolarlık ekosisteme sahip olacağının öngörüldüğünü dile getiren Kolat, "2030'a kadar yapay zekanın etkisiyle sağlık, eğitim, kamu hizmetlerini kapsayan hizmet sektöründe yüzde 21, perakende ve toptan ticaret, konaklama ve gıda hizmetlerinde yüzde 15 artış beklenmektedir" ifadesini kullandı.

EN FAZLA YATIRIMI ABD VE ÇİN YAPIYOR

Yapay zekaya en fazla yatırımı ABD ve Çin'in yaptığını belirten Kolat, bu alanın, yaratacağı ekonomik değerden toplam 10,7 trilyon dolar kazanç sağlayacağını bildirdi.

ABD ve Çin'in ortak yanlarının, yapay zeka strateji belgeleri perspektifinde öncü adımlar atmaları olduğunu dile getiren Kolat, şunları kaydetti:

"Strateji belgeleri, yapay zeka kavramının ulusal çerçevesinin çizilmesi ve yatırım analizinin yapılmasında önemli bir role sahiptir. Yapay zekanın stratejisinin olması, yerli ve milli yapay zeka endüstrisinin geliştirilmesiyle anlam ifade edecek. Aynı zamanda nitelikli insan kaynağının karşılanması, beyin göçünün önlenmesi ve Ar-Ge kültürünün oluşturulması gerekir."

Yapay zeka alanında etiğin önemine de işaret eden Kolat, "Üretilen algoritmaların, açıklanabilir ve kontrol edilebilir olması gerekir. Yani yapay zekaya sahip makineler için yaşanacak kazada kimin sorumlu tutulacağına ilişkin netlik bulunmuyor. Aynı zamanda söz konusu teknolojiyle boşa çıkacak insan kaynağına ne olacağının belirlenmesi lazım" dedi.