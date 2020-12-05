AK Partili Çalık: Kentte 2 bin 205 ağır hasarlı bina yıkıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da ağır hasar tespit edilen binalardan bugüne kadar 2 bin 205'inin yıkıldığını söyledi.

Milletvekili Çalık, Malatya'da depremin en çok etkilediği ilçelerden Battalgazi'de evleri ve iş yerleri ağır hasar gören Fuzuli Caddesindeki Saray Apartmanı sakinleriyle bir araya geldi.

Bir tek vatandaşımız mağdur olmayacak

Öznur Çalık burada SABAH'a yaptığı açıklamada, toplam 49 bağımsız bölümün bulunduğu Saray Apartmanı sakinlerinin yaşadıkları sorununun çözüme kavuştuğunu, vatandaşların hak sahipliği konusunda başvuruda bulunmamasından kaynaklı sürecin sekteye uğradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir tek vatandaşımızın dahi mağdur edilmemesi için üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız ve takip edeceğiz. Bütün mahalle ve apartman sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Çalık, Malatya'da ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken 7 bin 480 binadan bugüne kadar 2 bin 205'inin yıkıldığını ve yıkımların sürdüğünü söyledi.Malatya genelinde kesin hasarla incelenen toplam bina sayısının 68 bin 504 olduğunu belirten Çalık, "Malatyamızın 5 ilçesinde toplam kesin hasarlı bağımsız bölüm sayısı 234 bin 168, itiraz sonucunda incelenen bina sayısı 4 bin 304, itiraz sonucunda incelenen bağımsız bölüm sayısı 11 bin 164'dür" ifadesini kullandı.

Deprem evlerinin teslim edilmesinden dolayı sevinçliyiz

Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından konutların inşasına başlandığını aktaran Çalık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un koordinesinde ilimizde bin 555 tanesi köy evi olmak üzere toplam 6 bin 81 deprem konutunun inşaat çalışmaları sürüyor. Pütürge ilçemizde teslimi yapılan 104 adet konutun kura çekimi törenine katıldık ve depremden evleri zarar gören vatandaşlarımıza evlerinin teslim edilmesinden dolayı sevinçliyiz. Deprem bölgelerinde bir taraftan okul, sosyal donatı alanları, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun gurupları da yapılmış olacak" dedi.

Artık depreme dayanıklı konutlarda yaşıyor olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'daki deprem konutları vatandaşların uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 40 indirim yaptığını kaydeden Çalık, "Bu müjdeyi vatandaşımızla paylaştılar. Bu çerçevede 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık depreme dayanıklı, konforlu konutlarda yaşıyor olacaklar" diye konuştu.