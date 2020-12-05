FETÖ'nün 'bürokrasi' oyunu ortaya çıktı! Soru hırsızlığı ile özel olarak yerleştirilmiş...

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser yardımcısıyken FETÖ ile iltisaklı çıktığı için ihraç edilen şüphelinin FETÖ imamları tarafından emniyet yapılanmasında üst düzey bürokratların örgütsel takibi için önemli görülen misyon koruma sınavına girmesi için yönlendirildiği ortaya çıktı. 701 sayılı KHK ile komiser yardımcılığı görevinden ihraç edilen İbrahim G.'nin FETÖ imamları tarafından emniyet yapılanmasında üst düzey bürokratların örgütsel takibi için önemli görülen misyon koruma sınavına girmesi için yönlendirildiği ortaya çıktı.



ÜST DÜZEY BÜROKRATLARIN İÇLERİNE GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada komiser yardımcılığı görevinden ihraç edilen İbrahim G.'nin 2007 yılında örgütün yönlendirmesiyle misyon koruma sınavına girdiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim G.'nin ilk girdiği misyon koruma sınavından 51 puan alarak sınavı kazanamadığı, ancak örgütün şüpheliyi bu kez de 2008 yılında komiser yardımcılığı sınavlarına yönlendirildiği belirlendi.



SINAVDA BAŞARILI OLAMAYINCA SORULARI VERDİLER

İbrahim G., komiser yardımcılığı sınavında da başarı sağlayamayıp 55 gibi baraj altında kalan düşük bir puan alarak bu sınavı da kazanamadığı tespit edildi. Savcılık, FETÖ'nün emniyet yapılanması kapsamında İbrahim G.'ye 2009 yılında sınav sorularını vererek komiser yardımcılığı kursu sınavından 85 puan gibi yüksek bir puan alarak göreve başladığını tespit etti.

Örgüt imamının telefonundan çıkan şok mesajlara SABAH ulaştı! İşte FETÖ'nün çaresizliğinin belgeleri | Video



30 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda İbrahim G., hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Zincirleme Şekilde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Dolandırıcılık' suçları kapsamında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı suçtan zarar gören taraf olarak yer alırken, dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.