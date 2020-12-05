İHA AR-GE merkezini gizlice görüntülerken yakalandılar

İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus uyruklu 2 kişi ile bir Türk vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu ve fotoğraf- video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu Ivan Malyshkin ve Aleksey Petrushko ile Türk vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır" denildi. Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.