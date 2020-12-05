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Oscar ve Uzi, 77.5 kilo eroin yakaladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
Oscar ve Uzi, 77.5 kilo eroin yakaladı
Adana'da, zehir tacirleriyle mücadeleyi aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir TIR'da, narkotik köpekleri 'Oscar' ve 'Uzi' ile arama yaptı. Kahramanmaraş'ta şehit olan polis Barış Göl'ün adının verildiği operasyonda hassas burunlu köpekler ise TIR'ın kupa kısmının sırt arka boşluklarına tepki verdi. Köpeklerin işaret ettiği bölgeyi arayan polisler, zulalanmış halde 150 paket içinde 77 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Araç sürücüsü M.A. (58) gözaltına alındı.
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Oscar ve Uzi, 77.5 kilo eroin yakaladı
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