Oscar ve Uzi, 77.5 kilo eroin yakaladı

Adana'da, zehir tacirleriyle mücadeleyi aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir TIR'da, narkotik köpekleri 'Oscar' ve 'Uzi' ile arama yaptı. Kahramanmaraş'ta şehit olan polis Barış Göl'ün adının verildiği operasyonda hassas burunlu köpekler ise TIR'ın kupa kısmının sırt arka boşluklarına tepki verdi. Köpeklerin işaret ettiği bölgeyi arayan polisler, zulalanmış halde 150 paket içinde 77 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Araç sürücüsü M.A. (58) gözaltına alındı.