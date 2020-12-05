Simgelerin köprüsü adım adım tamamlanıyor

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan ve hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası tüm hızıyla sürüyor. Çimtaş firmasının Gölcük ve Gemlik'teki fabrikalarında üretilen köprünün dördüncü tabliyesi özel gemiye yüklendi. Firmaya ait "GMK-1" isimli gemi 18 saat süren yolculukla Karakova bölgesine ulaştı. Mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin, köprüdeki gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacak. Tabliyelerden yıl sonuna kadar haftada ikişer adet sevkiyat yapılması planlanıyor. Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapım çalışmaları da devam ediyor. Bir çalışma platformu olan yol, burada görev yapan işçiler için üstünde çalışma fırsatı sunduğundan inşa işleri için önem taşıyor. İki ayak aralığı Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlanan köprünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.