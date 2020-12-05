Son dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a müjdeli haber!

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini belirtti.

Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.