Son dakika haberi: Büyük depremler bekleniyor! Uzman isim şehir şehir uyardı

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0'lık depremle ilgili, fayların bu büyüklükteki depremleri üretme potansiyelinin olduğunu belirterek, "Bu depremler 5 büyüklüğüne kadar olacak. Çünkü büyük depremimiz 6.8 büyüklüğündeydi. Dolayısıyla 5'in üzerinde artçı depremler devam edecek ama gerek Pütürge'den Çelikhan'a doğru gerekse Sivrice'den Palu, Bingöl ve Karlıova'ya kadar olan bölümde de yine artçı olmayan büyük depremler olma ihtimali her zaman var" dedi.

Siirt'te merkez üssü Kurtalan ilçe merkezi olan ve Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedilen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan açıklamada bulunan Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, depremin ilk olarak Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağından dolayı oluştuğunun düşünüldüğünü ancak fay düzlemi çözümlerine bakıldığında doğrultu atımlı bir fay üzerinde geliştiğini söyledi. Prof. Dr. Aksoy, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgedeki deprem yoğunluğunun arttığını da dile getirdi.