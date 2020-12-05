Türk Bayrağı’nı yakmıştı! Gözaltına alındı!

İstanbul Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı'nı çakmakla yakan ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Olay İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'nde meydana geldi. Polisler, Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde Türk Bayrağı'nı çakmakla yakarak zarar veren Mahsun D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mahsun D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu, belirli bir adresi olmadığı ve "Bimekan" olarak yaşadığı tespit edildi. Psikolojik tedavi gördüğü kayıtlardan tespit edilen ve "Devletin Egemenliğini Aşağılamak" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli ifadesinde kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Son dakika! İstanbul'da Türk Bayrağı’nı yakan şahıs gözaltına alındı | Video