İstanbul’da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İl genelinde 32 adrese düzenlenen ve örgütün saklanma evleri olarak bilinen 'gaybubet evleri'nde 27 şüpheli gözaltına alındı. Yine operasyonda evlerde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 29 olurken, 8 firarinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Başakşehir'de bir eve düzenlenen operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören 3 şüpheli, evlerinde bulunan 5 cep telefonu ile cep telefonu numarası yazılı kağıdı çarşafa sararak pencereden attı. Polis ekipleri bina çevresinde arama yaparak pencereden atılan 5 telefona da el koydu.