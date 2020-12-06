Rizeli armatör Kıran’a veda

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren Kıran Holding'in Onursal Başkanı Turgut Kıran için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra Kıran'ın oğulları İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Tahir Kıran, Gökhan Kıran, Barbaros Kıran ile torunları katıldı. Rizeli armatör Kıran'ın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.