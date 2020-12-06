Son dakika haberi: Yerli corona virüs aşısında yeni gelişme! 15 Aralıktan sonra başlayacak: Yan etkisi var mı? İşte detaylar...

YERLİ AŞININ AVANTAJI

Bizim yerli aşımızın avantajı şu; aşı tamamen Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yapıldı. Dolayısıyla yurt dışından gelen bir aşı değil. Yurt dışından gelen aşılarla ilgili insanlarımızın bir endişesi var. 'Acaba aşıya bir şey mi katılıyor, bizim genetiğimizi etkileyecek bir şey mi konuluyor?' diye düşünüyorlar. Yerli aşıda endişeler yok, rahat olabilirler. Bu aşı her zaman uygulanabilecek. Kendi insanımızın güvenle kullanabileceği bir aşı. İçerisindeki maddeler bizim tamamen bildiğimiz, kontrol ettiğimiz ve güvenli olduğuna inandığımız aşılar. Zaten uygulamada bunları görüyoruz ve aşının etkinliğini de çıktığı zaman daha iyi göreceğiz. Aşı eğer piyasaya çıktığı zaman başarılı olursa sadece bizim insanlarımız için değil dünyadaki birçok insan için de fayda sağlayacak" dedi.

'FAZ 2 İÇİN 100'DEN FAZLA BAŞVURU VAR'

Faz 2 kapsamında insanlara uygulanacak doza değinen İnal, "Biz Faz 2 aşamasında 200 civarı gönüllü almayı planlıyoruz. Faz 2 için şu anda 100'den fazla başvuru var. Zaman içinde bunun tamamlanacağını düşünüyoruz. O nedenle insanlarımız bir an önce başvursunlar ki aşımız hızlı bir şekilde Faz 2'yi tamamlasın. İnsanlarımız bu aşıdan kesinlikle korkmamalı. Ben insanlara hep şunu söylüyorum; boğularak ölmek mi, ya da aşı olmak mı? Burada tercih insanların. Aşı yaptırarak bu hastalığa karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle bir ölüm çok kötü. Dolayısıyla mutlaka aşı olmak gerekiyor. Şu anda maalesef pandemiden başka kurtuluş yolu yok" ifadelerini kullandı.

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