Son dakika haberler: İznik'te zeytinlikte lahit bulunmuştu! Yeni mezar odaları ortaya çıktı

TOPLAMDA 5 LAHİT BULUNDU
Son dakika haber: İznik'in Hisardere Mahallesi mevkisinde, özel mülkiyet olan zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahit bulundu. Bulunan lahitlerde pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. Son 2 aydır yapılan çalışmalarda yeni mezar odaları bulundu. İşte o çalışmanın yapıldığı brandanın içinden kareler...
1 MİLYON 94 BİN LİRAYA KAMULAŞTIRILDI
İlk lahitin bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı.
TEL ÖRGÜ VE KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ
Bakanlık önlemler aldı! Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.
KORONAVİRÜS KAZILARI DA ENGELLEDİ
Kazılara geçici süre ile ara verilmişti! Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, 2 ay önce tekrar başladı.
PİŞMİŞ TOPRAKTAN YAPILMIŞ
Kazıda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu.
TOPLU MEZAR: NEKROPOL
Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen 'Nekropol'deki kazı alanı, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.
YENİ MEZAR ODALARI BULUNDU
Mezar odasının çevresindeki çalışmaya devam eden ekipler, yeni mezar odalarına da rastladı.
İÇ KISIMLAR BEZEMELİ
Yeni keşfedilen çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odasının Roma Dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.
ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK!
Son dakika haber: Ekiplerin, zeytinlik alandaki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.