Son dakika haberler: İznik'te zeytinlikte lahit bulunmuştu! Yeni mezar odaları ortaya çıktı

TOPLAMDA 5 LAHİT BULUNDU



Son dakika haber: İznik'in Hisardere Mahallesi mevkisinde, özel mülkiyet olan zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahit bulundu. Bulunan lahitlerde pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. Son 2 aydır yapılan çalışmalarda yeni mezar odaları bulundu. İşte o çalışmanın yapıldığı brandanın içinden kareler...