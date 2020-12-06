Son dakika: Murat Karayılan 4 çocuğu infaz edip timsah gözyaşı döktü!

Son dakika: Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kuzey'inde bulunan Kandil'deki kampında elebaşılarından olan ve aranan teröristler listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer alan 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın, güvenlik güçlerine sığınmak için Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarken yakalanan 4 örgüt mensubunu kendi elleriyle kurşuna dizerek infaz ettiği ortaya çıktı.

KAÇMAYI BAŞARAN 27 YAŞINDAKİ TERÖRİST ANLATTI

Örgüt infazı bir yıl gizledikten sonra "Askerin operasyonunda öldüler" diyerek her zamanki gibi yalana başvurdu. Kandil'de bulunan PKK kampından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Behzat B. kod adlı (27) teröristin ifadesi, örgüt elebaşının yalanını deşifre etti.