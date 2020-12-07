13 yaşındaki kız çocuğuna kâbusu yaşattı! 22,5 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da kuzenleriyle birlikte vakit geçirmek için dayısının evinde kalan 13 yaşındaki kız çocuğu kâbusu yaşadı. 13 yaşındaki B.U., geçtiğimiz günlerde dayısının evine misafirliğe gitti. Küçük kız çocuğu kendisi gibi yaşıtı olan kuzenleriyle birlikte vakit geçirip evine gitmek istemeyince ailesi kızlarını dayılarının evinde bıraktı. Küçük kız çocuğu dayısının evinde kalarak kâbusu yaşadı. Çünkü iddiaya göre dayı Ö.Ü., gecenin ilerleyen saatlerinde çocuklarının kaldığı odaya girdi.

GECE YANINA YATIP TACİZ ETMEYE BAŞLADI



Kıyafetsiz vaziyette yeğeninin yanına giden 41 yaşındaki Ö.Ü., yeğenine yönelik cinsel tacizde bulunmaya başladı. Küçük kız dayısının tacizleri üzerine uyanınca dayı Ö.Ü., yeğeninin yanından kalkarak odasına gitti. Kız çocuğu ise yaşadığı şok karşısında ağlamaya başladı.

"ARAMIZDA HUSUMET VAR İFTİRA ATIYORLAR"



Olaydan bir gün sonra başından geçenleri ailesine anlatan B.U., ailesiyle birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Küçük kız çocuğunun ihbarı üzerine gözaltına alınan tacizci dayı kız kardeşiyle olay günü kavga ettiklerini, aralarında husumet oluştuğu için yeğenini kullanarak kendisine iftira atıldığını iddia etti.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Karakoldaki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen tacizci nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Burada verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen dayı Ö.Ü., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda tacizci hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçunu işlediği gerekçesiyle 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.