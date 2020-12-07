Batman'da gerçekleşen iğrenç istismar olayında son dakika gelişmesi: 14 yaşındaki kızı hamile bırakan kişi bulundu!

SON DAKİKA P.Ö. İSTİSMARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, babası güvenlik korucusu olan P.Ö., 12 Kasım 2020 günü Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, aynı köyde yaşadığı erkek arkadaşı M.A.'nın kendisini evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye zorladığını bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Batman Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince pedagog eşliğinde ifadesi alınan P.Ö., "M.A., benimle evleneceğini söyledi, birlikte olduk. Daha sonra beni bir yakınıyla birlikte olmaya zorladı. Sonrasında, evlenmeyeceğini söyleyince durumu aileme bildirdim" dedi. Gözaltına alınan M.A. da ifadesinde P.Ö. ile ilişkiye girdiğini itiraf etti.