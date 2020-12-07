Kadın Başkan Ayşe Çakmak’tan örnek davranış

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, tebrik amacıyla kendisine çiçek gönderilmesinin yerine bağış yapılmasını istedi.



Bir süre önce Siverek Belediye Meclis'in yapılan oylama sonucu başkan seçilen Ayşe Çakmak, görevi devralmasının ardından bir duyuru yayımladı.

Çakmak duyuruda, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine vakıf ve derneklere bağışta bulunmalarını istedi.



Yardım kuruluşlarına bağışta bulunulmasını tavsiye eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Değerli halkımızdan öncelikli ricam görevi devralmam vesilesiyle şahsıma çiçek veya hediye niteliği taşıyan materyalleri göndermek yerine bağışta bulunmalarıdır. Yardım kuruluşları başta olmak üzere vakıf ve derneklere bağışta bulunulması ve dekontun gönderilmesi bizi çiçekten daha çok memnun edecektir." dedi.