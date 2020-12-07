Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki döneme yapılacak ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceklerini belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video mesaj | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

HESAPSIZ KİTAPSIZ ADIMLARDAN UZAK DURUYORUZ: Bir taraftan yeni hastanelerle sağlık sistemimizi tahkim ederken diğer taraftan ekonomik istikrar kalkanı ve sosyal koruma kalkanı paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın dezavantajlı kesimlerin yanında oluyoruz. Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi ülkemize ağır faturaları olacak hesapsız, kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz.

TÜRKİYE ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR: Kovid 19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken Türk ekonomisi hamdolsun toparlanma sürecini başarıla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Dünyada dengeleri alt üst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ülkemizin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslar arası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum.

BAŞARIMIZIN SIRRI: Son 18 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda elde ettiğimiz tüm kazanımları demokraside ve hukukta attığımız adımlara borçluyuz. Başarımızın sırrı, büyüme ve kalkınmayı demokrasiyle desteklemek; siyasi güven ve istikrarı hukuk devletini güçlendirerek tahkim etmektir. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha güçlü, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye idealinden asla vazgeçmedik. Sivil toplumu işin içine kattık, kamu kurumlarımızı, bürokrasimizi motive ettik, istişare toplantıları düzenledik. Tıkanan noktaları açmak için çok büyük çaba harcadık. Sonuçta Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Bugün elini vicdanına koyan herkes, ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görüyor.

EN GENİŞ ZEMİN, EN KAPSAMLI MUTABAKAT: Elbette ulaştığımız konumu yeterli bulmuyor, mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu amaçla ülkemizde hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. En geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla kimseyi dışlamadan bu süreci yönetmeyi arzu ediyoruz. Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için sözü, fikri ve yapıcı eleştirisi olan herkese kapımız açıktır. Ülkemiz 2023 hedeflerine ancak 83 milyonun hep birlikte omuz ve destek vermesi ile ulaşabilecektir. Güçlü bir ekonomi için, soframızdaki ekmeğin daha da büyümesi için, 83 milyonun bir ve beraber olması, birlikte geleceğe yürümesi şarttır.

YABANCI YATIRIMCI AYRI TUTMADIK: Türkiye'nin hedeflerinde ulaşmasında uluslararası doğrudan yatırımların taşıdığı kritik rolü de yakinen biliyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki döneme bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin yatırım ortamına inanan tüm girişimcilere de aynısını sağlıyoruz.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİN FARKINA VARIN: Savunma sanayiinden gıdaya, dijital ekonomiden sağlık sektörüne kadar katma değeri yüksek, Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne öncülük edecek yatırımları teşvik ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum. İlgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin sizlere gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyorum."