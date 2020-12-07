Yoğurt içerisine saklanan uyuşturucu polisten kaçmadı!

Nevşehir'de bir uyuşturucu tacirinin yoğurt içerisine sakladığı uyuşturucu polisten kaçamadı.

Alınan bilgiye göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbarat sonrasında Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, plastik kapta bulunan yoğurt içerisine gizlenmiş vaziyette 53,1 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan E.G. ve K.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.

K.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.