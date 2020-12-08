Alman doktor tahliye edildi

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele 3 günlüğüne tatile gelen Kristian Walter Bieniek hakkında 4 Kasım tarihinde Antalya Havalimanı'nda bir kişi ile konuştuğu sırada söylediği "Burası Türkiye, boktan bir ülke, tüm Müslümanlar katil, hepiniz katilsiniz, en büyük katiliniz Başkanınız Erdoğan" şeklinde sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'haklı ve kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçları işlediği iddiası ile 5 Kasım'da çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafında da tutuklanmıştı.

İDDİALARI YALANLADI

Kristian hakkında bu suçlardan cezalandırılması istemi ile Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı. Kristian Walter Bieniek, dün hakim karşısına çıktı. Mahkemeyi çok sayıda yabancı basın mensubunun yanı sıra Almanya'nın Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel de takip etti. Bieniek, suçlamaları kabul etmediğini, sadece koronavirüs salgını nedeni ile biri kadın iki Türk'ten kendisinden uzak durmasını istediğini söyledi.

HAKARETLERİ ANLATTILAR

Mahkeme şikayetçi olan Sultan Seven'i dinledi. Olay günü Almanya Stuttgart'tan geldiğini belirten Seven, "Valiz sırası bekliyorduk. Bir kişi aradan valizini almak istedi. Bu kişi 'Git başka yerden al' dedi. Daha sonra tartışmanın uzaması üzerine 'Burası Türkiye boktan bir ülke, tüm Müslümanlar katil, hepiniz katilsiniz, en büyük katiliniz Başkanınız Erdoğan, G….Erdoğan…en büyük katiliniz Başkanınız Erdoğan," diye hakaret etti. Ben de turumu polislere bildirdim" dedi. Daha sonra diğer şahit Ali İhsan Şevkatlioğlu ise "Havalimanından valizini almak isteği sırada Alman doktor ile tartıştığını belirterek, "Bir Alman turist bizi savununca, 'Sen bunlarımı savunuyorsun. Avusturyalıları öldüren bunlar' dedi. Ben de O haberleri dikkatli izle. Orada Avusturyalıları kurtaran 2 Türk genci idi. Cumhurbaşkanımız da ertesi gün iki genci arayıp teşekkür eti' dedim. Sonra olay yerinden ayrıldım" dedi.

"TÜRKLERİ SEVİYORUM"

Tanık ifadelerini ardından savunma yapan Bieniek ise iddiaları yalanlamayı sürdürdü. Bieniek, "Ben Türkleri seviyorum. Başkan Erdoğan'a saygım var. Müslümanlara yönelik bir tavrım olamaz. Benim 3 bin Müslüman hastam var. Defalarca Türkiye'ye İstanbul'a tatile geldim. Son gelişimde Belek'e 3 günlüğüne golf kursu için gelmiştim. Bu olay meydana geldi" diye konuştu. Son sözlerin ardından mahkeme kararını açıklayarak Alman Kristian Walter Bieniek'i Cumhurbaşkanlığına hakaret suçundan 11 ay 20 gün, yine halkın bir kesimini ırk, din sosyal sınıf mezhep cinsiyet veya bölge aşağılamaktan ise 5 ay hapis cezası olmak üzere 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme hükmün açıklanmasına geri bırakarak Bieniek'in tahliyesine karar verdi. İşlemleri tamamlanan ardından tahliye edilen Bieniek koronavirüs testlerinin ardından ülkesine gideceği bildirildi.