Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hakça paylaşım istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada şunlardı söyledi:'Sahada ve masada Libya'da, Doğu Akdeniz'de çok güçlüyüz' deyip de tamamını biz istiyoruz yaklaşımı içinde değiliz. Ermenistan topraklarında gözümüz yok. Şimdi bu normalleşme Ermenistan halkının da yararına olacaktır. Dolayısıyla biz hakça paylaşımdan yanayız.Kıbrıs'ta, Azerbaycan meselesinde, Libya'da dengeleri değiştirmemize rağmen diyoruz ki gelin bu işi beraber çözelim. Bir zenginlik varsa paylaşalım.AB, Türkiye ile ilişkilerde bir karar vermesi lazım. Ya dürüst bir arabulucu olarak sorunların çözümüne katkı sağlayacak, diğer terörle mücadele, göç, gümrük birliği, vize serbestisi gibi birçok alanda iş birliğimizi kazan kazan anlayışıyla devam ettireceğiz ya da iki tane şımarık üyenin (Fransa da bunları çok destekliyor) etkisiyle haksız kararlar alacak, gerginlik devam edecek.Biz AB ile de tüm Doğu Akdeniz ülkeleriyle de Yunanistan ile de ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götürmek istiyoruz. Umarım AB ve AB ülkeleri de aynı aklıselim şekilde hareket ederler.(Oruç Reis gemisi) Yunanistan, gemi buradayken "Biz görüşmeye yanaşmayız, halkımız bizi affetmez" diyor. Şimdi gemi durdu, Yunanistan başka bahanelerle görüşmeye gelmiyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Geçtiğimiz 2-2.5 yılda Akdeniz'de, deniz yetki alanlarımızda 5, KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında 3 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Birinci faz sondaj periyodunu tamamladık. Akdeniz'deki faaliyetlerimiz bir keyfiyetten değil, tümüyle bir zaruretten ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin enerji talebi çok fazla olduğu için, petrolün yüzde 92'sini, doğalgazın ise yüzde 99'unu ithal ederek, maalesef bu işi sürdürülebilir şekilde yapmak mümkün gözükmüyor."Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir es-Siyale, Türkiye ile imzalanan deniz sınırlarının sınırlandırılması anlaşmasının uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olduğunu belirtti. Es-Siyale, "Tehlike çanları çalmaktadır. Tüm tarafları, tehdit dilinden uzak durmaya, koşulsuz diyalog masasına oturmaya, barışçıl çözüme ulaşılması için çaba göstermeye çağırıyoruz. Bu hususta Türkiye'yi takdir ediyoruz" dedi.