Emniyet Genel Müdürlüğü: “Şifrelerinizi birkaç ayda bir değiştirin, güçlü şifre kullanın!”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bilgisayar güvenliği açısından uyarılarda bulundu. EGM, "Dijital güvenlik için bilgisayarınızı, verilerinizi ve şifrenizi düvende tutun!" diyerek ne tür şifreler alınması gerektiğini ve neler yapılması gerektiğini açıkladı.

"BİRKAÇ AYDA BİR ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN!"

EGM, tahmin edilebilir, kısa ve basit şekilde oluşturulan şifrelerin zayıf olduğunu, bunun için güçlü şifreler oluşturulması gerektiğini ve şifrelerin ise birkaç ayda bir değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca EGM, "Unutmayın bilgisayarınızın güvenliği sizin güvenliğiniz. Şifreniz, yalnızca siz bildiğinizde ve başkaları tarafından tahmin edilmesi zor olduğu ölçüde güvenlidir" dedi.