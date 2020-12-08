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: “Şifrelerinizi birkaç ayda bir değiştirin, güçlü şifre kullanın!”

bilgisayar güvenliği açısından yapılması gerekenlerin neler olduğunu ve şifre güvenliğinin önemini vurgulayan bir paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, tahmin edilebilir, kısa ve basit şekilde oluşturulan şifrelerin zayıf olduğunu, bunun için güçlü şifreler oluşturulması gerektiğini ve şifrelerin ise birkaç ayda bir değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:41 Son Güncelleme: 8.12.2020 14:43 ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü: “Şifrelerinizi birkaç ayda bir değiştirin, güçlü şifre kullanın!”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bilgisayar güvenliği açısından uyarılarda bulundu. EGM, "Dijital güvenlik için bilgisayarınızı, verilerinizi ve şifrenizi düvende tutun!" diyerek ne tür şifreler alınması gerektiğini ve neler yapılması gerektiğini açıkladı.

"BİRKAÇ AYDA BİR ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN!"

EGM, tahmin edilebilir, kısa ve basit şekilde oluşturulan şifrelerin zayıf olduğunu, bunun için güçlü şifreler oluşturulması gerektiğini ve şifrelerin ise birkaç ayda bir değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca EGM, "Unutmayın bilgisayarınızın güvenliği sizin güvenliğiniz. Şifreniz, yalnızca siz bildiğinizde ve başkaları tarafından tahmin edilmesi zor olduğu ölçüde güvenlidir" dedi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü: “Şifrelerinizi birkaç ayda bir değiştirin, güçlü şifre kullanın!”
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