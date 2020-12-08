Son dakika: FETÖ’nüm sivil imamlarına darbe! İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi

Operasyon kapsamında örgütün sivil unsurları tarafından kullanıldığı değerlendirilen büfe, market vb kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü ve sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağlandığı tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE OPERASYON



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gülhane Tıp Akademisi(GATA) personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik olarak İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

TEK TEK DEŞİFRE OLDULAR



FETÖ'nüm askeri mahrem yapılanması içinde bulunan (39) şüpheli ile ilgili olarak; İstanbul(16), Adana(1), Ankara(4), Bolu(1), Bursa(1), Çanakkale(2), Edirne(1), Erzincan(1), Eskişehir(1), Giresun(1), Kastamonu(1), Kocaeli(2), Manisa(1), Muğla(1), Nevşehir(1), (4)Yurtdışı olmak üzere (15) ilde, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu (2) Astsubay(Görevde), (1) Astsubay (Geçici görevden uzaklaştırma), (2) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (1) Astsubay (İhraç), (2) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (1) Albay (İhraç), (1) Yüzbaşı(Görevde), (2) Astsubay(Görevde), (8) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, (1) Astsubay(Görevde), (1) Uzman Çavuş (İhraç), (11) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu (1) Uzman Çavuş(Görevde), Milli Savunma Bakanlığı (GATA) mensubu (1) Binbaşı (İstifa), (1) Astsubay olmak üzere toplam (39) şüpheli tespit edildi. Operasyon kapsamında 17 şüphelinin yakalanması için yakalama çalışmaları devam ediyor.