Son dakika: 'Hayalet Kumarhane'ye baskın! Ekipler şaşkına döndü...

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, gizlenmek ve olası polis baskınlarından kurtulmak için girişine "Tuhafiyeci" ve "Tekstilci" dükkanı görünümü verilerek kamufle edilmiş ve "Hayalet Kumarhane" haline dönüştürülmüş bir kıraathaneye baskın yaptı. Adreste kumar oynayan ve Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları saptanan beş kişiye 15 bin 900 lira idari para cezası kesildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Tuhafiyeci" ve "Tekstilci" dükkanı görünümü verilmiş bir kıraathanede yasa dışı bir şekilde kumar oynandığını ve adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiğini tespit etti. Kağıthane İlçesi Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan adrese saat 14.10 sıralarında şok baskın yapıldı. İş yeri sahibinin gizlenmek ve olası polis baskınlarından kurtulmak için adeta "Hayalet Kumarhane" haline dönüştürülmüş kıraathanenin girişini "Tuhafiyeci" ve "Tekstilci" dükkanı olarak tasarladığı ve bu şekilde kamufle ettiği belirlendi.
'Hayalet Kumarhane'ye baskın! Ekipler şaşkına döndü... | Video
5 KİŞİYE 15.900 LİRA CEZA KESİLDİ
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; girişi "Tuhafiyeci" ve "Tekstilci" dükkanı olarak tasarlanmış adreste bulunarak iskambil oynadıkları saptanan S.Y., H.S., Ş.D., A.K. ve iş yeri sahibi E.D.'ye maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180'er lira idari para cezası kesti. Beş kişiye toplamda 15 bin 900 lira idari para cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı.
Söz konusu adreste yasa dışı kumar oynandığı da tespit edildi. Adreste bulunan fişe takılı halde bir kumar makinesine, üç sigara paketine ve kumar parası olduğu anlaşılan 38 liraya el konuldu. İş yeri sahibi E.D. gözaltına alındı. İş yeri ise Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.