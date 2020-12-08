Son dakika: 'Hayalet Kumarhane'ye baskın! Ekipler şaşkına döndü...





5 KİŞİYE 15.900 LİRA CEZA KESİLDİ



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; girişi "Tuhafiyeci" ve "Tekstilci" dükkanı olarak tasarlanmış adreste bulunarak iskambil oynadıkları saptanan S.Y., H.S., Ş.D., A.K. ve iş yeri sahibi E.D.'ye maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180'er lira idari para cezası kesti. Beş kişiye toplamda 15 bin 900 lira idari para cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu adreste yasa dışı kumar oynandığı da tespit edildi. Adreste bulunan fişe takılı halde bir kumar makinesine, üç sigara paketine ve kumar parası olduğu anlaşılan 38 liraya el konuldu. İş yeri sahibi E.D. gözaltına alındı. İş yeri ise Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.