Tarihi Vaniköy Cami’sinde çıkan yangında yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı

İstanbul Üsküdar Kandilli mahallesinde bulunan Vaniköy Camiinde 15.11.2020 günü ağır hasara neden olacak nitelikte yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi olay yerine gidip inceleme yapmıştı. İncelemeler sonrası bilirkişi raporu hazırlandı.



ELEKTRİKSEL BİR KAÇAKTAN KAYNAKLI

Bilirkişi, raporda caminin ısıtma çoklu tesisat kabloları ve görüntü ya da ses sistemi kablolarından gelen ısının zamanla aleve dönüştüğünü ve heryeri tutuşturduğunu, elektriksel bir kaçağın getirdiği ısı kaynağının yanmayı başlattığını, yangının bu şekilde çıktığını bildirdi. Raporda, olay yerindeki cami imamı, karısı ve caminin bitişiğindeki yalıda çalışan güvenlik görevlisi ve teknik elemanın bilgileri, polis tutanakları ve kamera kayıtlarına bakıldığında saat 11.15'te yangın kokusu geldiği, 3-4 kez incelemeye rağmen yangının nedeninin saptanamaması, bunun nedeninin alevin duvarların içlerinden gezmesi olduğu, bunu ancak bir itfaiyecinin bilebildiği ve saat 13.12'de yangın ihbarı verilip saat 13.17'de de yangına müdahale edildiği yer aldı.

ÇITALARA BETON GÖRÜNÜMÜ VERİLMİŞ

Bilirkişi raporunda, caminin iç bölmelerinde bulunan çıtaların üzerine tel gerilip sıva edilerek beton görünümü kazandırılmış olmasından kaynaklı alevlerin bu çıtalara sıçramasıyla yangının büyüdüğü belirtildi. Raporda 'Bir yangının başlangıç ve ortaya çıkışı 2 ila 4 saat bazen de 6 saat içinde gerçekleşir. Bu olayda kasıt olmamakla birlikte bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu yangın olayı meydana gelmiş ve büyümüştür.' ifadelerine yer verildi.

ELEKTRİK TESİSATI ÇOK ESKİ

Bilirkişi raporunda, yaşanılan durum cami imamının eşi olan Havva COŞKUN'un 11:00 civarında caminin kadınlar bölümünün üst kısmında yer alan lojmanlardayken kokuyu algılaması sonucu caminin imamı olan eşi Mustafa COŞKUN'a haber verdiği, Mustafa COŞKUN'un caminin karşısında yer alan Yalı görevlilerine haber verdiği, yalıda görevli Vahdettin BEYHAN'ın da camiyi kontrole gittiğinde kokuyu hissettiği ve camideki tüm elektrik şalterlerini tedbir amaçlı kapattığı ve enerjiyi keserek yalıya döndüğü, Havva COŞKUN'un oğlunu daha sonra kontrol için tekrar camiye gönderdiğinde bir sorun olmadığı, 13.00 sıralarında tekrar kokunun artması üzerine lojman kapısının alt tarafından dumanlar yükseldiği dışarı çıktığında ise kadınlar bölümünde yangın başladığını gördüğü, yangına yalı çalışanları, balıkçılar gibi çevre sakinlerince ilk müdahalenin yapıldığı, sonrasında itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü şeklinde özetlenmiştir. Elektriğin kesilmesine rağmen görüntü veya ses kablolarındaki ısının daha sonradan alev kaynağına dönüştüğü aktarıldı. Elektrik tesisatının çok eski olduğu söylenen raporda, muhtemel bir kaçaktan izolasyon malzemesinde ergime olduğu değerlendirildi.

RAPORA GÖRE VAKIFIN HATASI

Raporda '16.11.2020 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yangın Raporunda belirtilen yangının çıkış noktasındaki elektriksel ekipmanlar veya bu ekipmanları besleyen elektrik kablolarının yangının çıkış kaynağı olduğunun değelendirildiği belirtildi. Raporun devamında caminin yönetiminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfına ait olmasından ötürü camide Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yalnızca personel temin işini yürüttüğü, vakıf yönetimindeki camide gereken teknik kontrol çalışmaların vakıf tarafından yürütülmesi gerektiği söylenirken, camide yapılacak teknik kontrol işleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yetkisinin olmadığı, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait camide alınması gerekli teknik tedbirlerin vakıf yönetimi tarafından alınması gerektiği, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu belirtildi.