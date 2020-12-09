10 evden 2 milyonluk vurgun! Çelik kasayı valize koyup çalan kadınlar yakalandı

İstanbul genelinde 2 ay içerisinde gündüz vakti boş olduğunu tespit ettikleri 10 ayrı eve giren hırsızlar toplamda 2 milyon liralık vurgun yaptılar. Hırsızların apartmanlara misafir gibi girdiği ve kapı kapı dolaşıp boş olan daireyi tespit ettikten sonra eyleme başladıkları öğrenildi. Boş olduğunu anladıkları dairenin kapısını özel bir aparatla açan iki kadın hırsız evdeki tüm değerli eşyaları dakikalar içerisinde çalıp kaçtı. İki kadın hırsızın evdeki çelik kasayı yanlarında getirdikleri valize koyup götürdükleri tespit edildi.



10 EVDEN 2 MİLYON



10 Ayrı evden vurgun yapan hırsızlarla ilgili artan şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden hırsızların eşkallerini belirledi. Hırsızların karı koca olan Hülya Ç. ile Murat Ç ve akrabaları Ebru G. oldukları belirlendi.



SUÇ MAKİNASI HÜLYA



26 Kasım günü Pendik ve Başakşehir'de adreslere operasyon yapan polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ebru G'nin 4, Hülya Ç'nin 43, kocası Murat Ç'nin ise 22 adet poliste suç kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca Hülya Ç'nin 14 adet aranmasının olduğu ve hakkında 10 yıl kesilmiş cezasının olduğu ortaya çıktı.



2 KADIN TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ebru G. ve Hülya Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Murat Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA



Öte yandan şüphelilerin bir apartmana girdikleri anlara ilişkin ortaya çıkan kamera görüntülerinde, iki kadının evin kapısında bir süre bekledikleri ve misafir gibi içeri girdikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise, evlerden çaldıkları ziynet eşyaları dolu bavulu sürükleyerek götürdükleri anlar görülüyor.