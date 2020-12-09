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Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:01 Son Güncelleme: 9.12.2020 11:27 ABONE OL
Bakan Soylu Muğla'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için Muğla'ya gitti.

Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan Bakan Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İstanbul Milletvekili Sosyal İşler Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı havalimanında Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanları karşıladı.

Bakan Soylu, Özkan, Dağ, ve Sayan Kaya koronavirüs nedeniyle eşi Süleyman Şah Gökcan'ı kaybeden AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a başsağlığı ziyaretinde bulunacakları öğrenildi.

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Bakan Soylu Muğla'da
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