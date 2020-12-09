Erdoğan’ın ismi Azerbaycan tarihinde yüz yıllarda geçse anılacak

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asaf Kurban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği desteğin 100 yıl geçse de unutulmayacağını dile getirdi.

Kurban, "30 yıla yakın süredir topraklarımız Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan'ın 27 eylül 2020 tarihinde işgale son vermek için başlattığı Vatan Savaşını 8 Kasım 2020 tarihinde Zaferle sonuçlandırdı. 10 Kasım tarihinde Ermenistan yenilgisini ilan etti ve anlaşma imzalandı. Tarihi Şuşa şehrimizin düşmandan kurtarılması günü olan 8 Kasım Azerbaycan'ın zafer günü ilan edildi. Bu zafer Azerbaycan'ın zaferi olmakla beraber milletimizin zaferidir, adaletin zaferidir!" dedi.

Kurban sözlerini şöyle sürdürdü: "Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, ağabeyi Enver Paşa'nın talimatıyla henüz 28 yaşındayken, 12 bin kişilik ordunun başına geçerek başta Bakü olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinin Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinin işgalinden kurtarılmasına önemli katkı sunarak tüm Azerbaycanlıların gönlünde taht kurmuştu. 27 Eylül'de başlayan Vatan Savaşında Türkiye manevi, siyasi olarak her yönüyle Azerbaycan'ın yanında yer aldı. 10 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan'ın yenilgisi ile biten anlaşmaya istinaden Türk Ordusu bölgenin istikrarı ve güvenliği için Azerbaycan'da bulunacak ve Türk Ordusu artık Azerbaycan'da. 10 Aralık 2020 tarihinde Zaferi anma dolayısıyla başkent Bakü'de askeri tören düzenlenecek. Bu askeri tören için Türk Ordusunun Bakü yollarındaki provaları çok ilgi ve sevgi ile karşılandı. Halkımız Türk Ordusuna kendi ordusu gibi bakıyor ve güveniyor. Bu askeri törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililerin katılımı bekleniyor. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Siyasi olarak en üst düzeyde Azerbaycan'ın yanında yer aldı ve biran bile yalnız bırakmadı, gelişmeleri bizzat takip etti. Azerbaycan'ın Muzaffer Ali Baş Komutanı İlham Aliyev ile bu konuları devamlı görüştü ve destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi Azerbaycan tarihinin bu dönemine özel olarak yazıldı ve olumlu katkıları hiçbir zaman unutulmayacaktır. 100 yıl önce olanları nasıl hatırlıyorsak ve kitaplarda yazıyorsa, 100 yıllar geçecek ve bugünler için gelecek nesiller de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi için de bunları yazacak, konuşacak."