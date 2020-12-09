İzmit Belediye Başkanı’nın açıklamalarına ilçeden tepki

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın verdiği bir röportajda kullandığı "Öç almak istesem çat çat doğrardım" sözlerine Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy tepki gösterdi. Ersoy İzmit Belediye Başkanının kullandığı ifadeler için Belediye başkanlarının görevi öç, intikam almak, işçileri tehdit etmek değil; vatandaşa hizmet etmek, işçilere adil davranmaktır" dedi.

"İKİLEME DÜŞTÜK"

Ersoy yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediyesi'nde işçiler üzerinde cadı avı başlatıldığını belirterek, "AK Parti'ye ve sendikaya gönül veren ne kadar işçi varsa, ya 'Çat çat doğrayarak' işten attınız ya da baskı tehdit ve sürgünle onurları ile oynadınız. Başkan Hanım'ın yaptığı açıklamaları okuyunca 2 yıldır İzmit Belediyesi'ni yöneten kişi ile röportajı veren kişinin aynı kişiler olup olmadığı hususunda ikileme düştük. İki yıldır yönettiği İzmit Belediyesi'nde antidemokratik uygulamaları, ideolojik saplantıları, siyasi hırslarıyla hareket eden kişi gitmiş, yerine ideolojik olmayan, demokratik, her kesimi kucaklayan bir Belediye Başkanı gelmiş, oysa Kocaeli ve İzmit işçisi kendisini başkanlık sürecinde nasıl biri olduğunu yaşayarak tecrübe etti." ifadelerini kullandı.

"SÖZÜNÜ TUTMADI, İSTİFAYA ZORLADI"

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizlere ulaşan onlarca işçi arkadaşımız Başkan Hanım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, işyerini ideolojik kamplara çevirdiğini ve önümüzdeki yerel seçimler için kendisine siyasi alan açmak adına toplumda algı oluşturmaya yönelik karşılığı olmayan boş beyanlar olduğunu söylediler" İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İşçiler arasında adaletsizliği giderdiği yönündeki beyanlarının gerçekle yakından uzaktan alakası olmadığını ifade eden Başkan Ersoy, seçimden önceki süreçte asgari ücret alan 1000 işçiye verdiği 630 TL zammı da hatırlattı. Ersoy "bırakın 630 TL zammı, İzmit belediyesi bugüne kadar işçilerine bu manada bir kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Başa geldiği günden beri 200'e yakın işçiyi tazminatsız olarak işten atmış ya da fiziki olarak yapamayacağı işlerde görevlendirilerek, sürgün edilerek istifaya zorlanmıştır" dedi.

"LİYAKAT GÖZETİLMEDİ"

İşten atılan 200 işçinin yerine alınan işçilerin birkaç kişi dışında tamamen siyasi saiklerle işe alındığını belirten Ersoy, işe alımlarda liyakatin gözetilmediğini vurguladı. Ersoy; "Aynı aileden iki kişinin, farklı ilçelerde görev alan CHP'li Meclis üyelerinin çocuklarının, önümüzdeki seçimlerde yatırım amaçlı her ilçeden birçok işçinin işe alınmasından tutun, Millet İttifakının il, ilçe başkanlığında görevli partilileri işe alınmıştır. Nedense alınan bu seçme insanlar hepsi Başkan hanımın liyakat testinden başarı ile geçmiş." dedi.

"İNANDIRICILIĞINI KAYBETMİŞTİR"

İtiraz ettikleri noktanın işe kimin alınıp alınmadığından ziyade, toplumun yanlış yönlendirilmesi olduğu, işten çıkartılan işçilere yönelik rencide edici söylemlerin sürdürülmesi olduğunu ifade eden Ersoy, "Bağımsız mahkemeler, Başkan Hanım'ın söylemlerinin yanlışlığını verdikleri kararlarla ortaya koymuştur. Bizim Başkan hanıma tavsiyemiz Polyannacılık oyunundan vazgeçmesidir zira inandırıcılığını kaybetmiştir" şeklinde konuştu.