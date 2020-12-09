Koronavirüs tablosunda son dakika: Vaka artışı devam ediyor! İşte 8 Aralık 2020 koronavirüs tablosu!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 8 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 8 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca 08 Aralık 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı! Korkutan rakamlar devam ediyor...

8 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:201.219

VAKA SAYISI: 33.198

HASTA SAYISI: 6.593

VEFAT SAYISI: 211

İYİLEŞEN SAYISI: 5.245

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:196.902

VAKA SAYISI: 32.137

HASTA SAYISI: 6.420

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 5.017

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.