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Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Kaçarken yaptılar, araçtan inip yaya kaçtılar

İstanbul Fatih'te kuyumcuya maskeli giren 3 yabancı uyruklu soyguncu önce kuyumcuyu darp etti ardından ziynet eşyalarını alıp kaçtı. Soyguncular çaldıkları malzemelerle kaçarken yol üzerinde bir motosikletliye de çarptı. Bu durmayınca motorlu sürücü soyguncuların peşine düştü ve önünü kesti. Soyguncular bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmayı başardı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 9.12.2020 12:09 ABONE OL
Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Kaçarken kaza yaptılar, araçtan inip yaya kaçtılar

Olay saat 09.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesindeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. 34 BIE 906 plakalı araçla kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 3 kişi kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar'dan dükkanda bulunan altınları vermesini istedi.

Bunun üzerine altınları vermek istemeyen Yaşar'ı darp eden 3 soyguncu dükkanda bulunan altınları ve bir miktar parayı alıp, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri başından yaralı Sinan Yaşar'ı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Yaşar'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kuyumcunun çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı.



KAÇARKEN MOTORA ÇARPTILAR

Geldikleri araçla kaçan soyguncular, Millet Caddesi'nde Mertcan Ergen'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazadan sonra tekrar kaçmaya başlayan soyguncuları motosiklet sürücüsü Mertcan Ergen takip etmeye başladı. Mertcan Ergen Çapa Kan Merkezi önünde soyguncuların bulunduğu aracın önünü kesmesiyle, araçta bulunan 3 kişi, araçtan inerek çaldıkları ziynet eşyası ve parayla yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Kaçarken kaza yaptılar, araçtan inip yaya kaçtılar
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