Trabzon'da 'evlerde gün' vakaları artırıyor

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Evlerde gerçekleştirilen kadınlar arasında yapılan gün programları, ziyaretler ve taziyeler vaka oluşumunu arttırıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısında artışın ciddi oranda yaşandığı iller arasında Trabzon'un da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon'da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandığını, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtti. Trabzon'da Filyasyon çalışmaları ekipleri yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kentte yaşanan vaka sayılarındaki artışta en önemli etkenin evlerde oluşturulan toplanmaların ve aile arasında maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmaması olduğu tespit etti. Virüsün aile üyeleri, akrabalar ve komşular arasında gün, ziyaret ve taziye gibi etkinliklerle daha çok yayıldığı görüldü.

"EVLERDE TOPLANMA TEHLİKELİ "

Bulaş riskinin evlerde aile üyeleri ve akrabalar arasında en çok yaşandığını altını çizen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Bakanlığımızın açıklamış olduğu rakamlardan sonra son 2 gündür Trabzon'da biraz iyileşme var. Ama biraz rahatlama oldu diye rehavete kapılmamak gerekiyor. Cadde ve sokaklar önemli tabi ki. Oralarda belli seviyelere kadar geldik. Sokaklarda kalabalıkları oluşturmamak gerekiyor. Onun dışında evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasında olan günler bizim en çok korktuğumuz topluluk durumları. Sokaklardan daha önemli olan aslında oralar. Sokaklarda herkes birbirini uyarıyor ama toplanma merkezi haline dönen evlerde kimse kimseyi uyarmıyor, 'nasılsa biz bizeyiz' diyerek kurallara uyulmuyor. Asıl tehlike evlerde. Evlere gelen ziyaretçiler ve eve gelip giden aile üyeleri de evde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalılar. Aile üyeleri arasında birbirlerine virüs taşıma bir şekilde gerçekleşiyor. Biz sağlık görevlileri gücümüzün üzerinde efor ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Yılmak yok, yorulmak yok ama halkın da duyarlı olduğunu, bu konularda yanımızda olduğunu ve kendilerini de koruduğunu duymak istiyoruz" diye konuştu.