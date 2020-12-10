Başkan Erdoğan Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti: Anıt defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da, Ermenistan işgalindeki toprakların kurtarıldığı Karabağ Zaferi için düzenlenen törenlere katıldı. Erdoğan, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. İki lider daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

KARDEŞLİĞİMİZ İLELEBET PAYİDAR KALACAK

Erdoğan, şehitlikteki anıt şerif defterine, şöyle yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, bugün, ebedi istirahatgâhınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yâd ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."

TÜRKİYE TEZAHÜRATLARI

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi törenine katıldı. Caddede toplanan Azerbaycan vatandaşları ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu, 'Türkiye, Türkiye' diye tezahürat yaptılar. Türk askerlerinin de yer aldığı törende konuşan Erdoğan özetle şöyle dedi:

Aziz Şehitlerimiz,

Bugün, ebedi istirahatgâhınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yâd ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz.

27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır.

Ruhunuz şad olsun.