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’nün sözde imamı tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 10.12.2020 ABONE OL
KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait Fatih Üniversitesi'nde bir dönem görev yapan ve sözde mahrem imam olduğu iddia edilen bilgisayar mühendisi Hüseyin K. tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Hüseyin K., ByLock kullanıcısı olduğunu, 2007-2009 arasında Nijerya'da öğretmenlik yaptığını ve ardından Fatih Üniversitesi'ne geçtiğini söyledi. Hüseyin K., üniversitede 2014-2015 arasında kendisine Hadımköy'de görevli askeri personellerin sorumluluğunun verildiğini, sıkıntılarını üstünde görev yapan N.C. adlı kişiye ilettiğini de aktardı.
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FETÖ’nün sözde imamı tutuklandı
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