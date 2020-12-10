Son dakika haberler: Korsan durak sayısında şoke eden yöntem! Sayıları 900'ü aştı

ARKADAN DOLAŞIYORLAR

İstanbul Emniyeti korsan araçlarla çok güçlü bir mücadele yürütüyor. Buna göre 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 22 bin 637 araca ceza kesildi. 01.01.2019- 31.08.2019 tarihleri arasında ise 7.781 araca cezai işlem uygulandı. Emniyetin korsan aracı tespit etmesi halinde 6.141 TL idari para cezası uyguluyor ve araç 60 gün trafikten men ediliyor. Ancak büyük korsan durakları bu işin de arkasından dolaşmanın formülünü buldu.