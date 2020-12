Son dakika haberler: Korsan durak sayısında şoke eden yöntem! Sayıları 900'ü aştı

MİNİBÜSLER DE KORSAN TAŞIYOR

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, korsan taşımacılığın sadece araçlarla sınırlı olmadığını, son dönemde minibüslerin de korsan taşımacılık yapmaya başladığını söyledi. Yıldırım, "Adam ahbap-çavuş ilişkisiyle Trakya'dan İstanbul'a her gün yolcu taşıyor. Hem can güvenliği tehlikeye atılıyor hem de ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bu korsan taşımacılıkla ilgili daha sert yaptırımların bir an önce gündeme alınması gerekiyor" diye konuştu.