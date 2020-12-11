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’ın iftirası elinde patladı! ’dan açıklama geldi

’den Milletvekili seçilip daha sonra istifa eden ‘ın da aralarında bulunduğu bazı hesaplarında gündeme getirilen üstdüzey bir yargı mensubu hakkındaki iddialar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu() tarafından yalanladı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 11.12.2020 21:32 Son Güncelleme: 11.12.2020 21:43 ABONE OL
Ahmet Şık’ın iftirası elinde patladı! HSK’dan açıklama geldi

HDP'den milletvekili seçilip daha sonra istifa eden Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu bazı sosyal medya hesapları tarafından üstdüzey bir yargı mensubu tarafından çeşitli iddialar gündeme getirildi.

Hiçbir ispatı olmayan bu iddialar ile ilgili HSK tarafından çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Kurulun internet sitesinden yayınlanan açıklamada,
"Bugün sosyal medyada; üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar içeren şikayet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de; bahsedilen iddaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekreteryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. Ahmet Şık'ın bahsettiği şekilde hiçbir savcılığa da dilekçe verilmediği öğrenildi.

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Ahmet Şık’ın iftirası elinde patladı! HSK’dan açıklama geldi
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