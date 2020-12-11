‘CHP’nin satış iddiası ucuz siyaset aracı’

Silivri'de, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile plazma üretim fabrikası kurması için Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.'ye tahsis edilen devlet arazisi için 'satıldı' diyerek kara propaganda yapan CHP'nin iddiaları asılsız çıktı. CHP'nin tahsis harç bedelini, arazinin satış fiyatı olarak göstererek kamuoyunu yanılttığı belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Peşkeş diyerek, '350 milyonluk yer 5 milyona satılıyor' demek ucuz siyaset aracıdır. Vatandaşlarımızın aklını bulandırmayın, bulanık suda balık avlamaya kalkmayın. Her yıl 350 milyon dolar ile 500 milyon dolar arası plazma ithal ediyoruz. İşte bu ithalatın önüne geçecek bir yatırım" diye konuştu.