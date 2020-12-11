Küçükçekmece'de hasta nakil ambulansı devrildi

Mustafa Bakırhan - SABAH

Küçükçekmece D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde önünde seyreden panelvan minibüse çarpan hasta nakil ambulansı devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken ambulansta hasar meydana geldi.

Kaza, 04. 00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 L 2770 plakalı hasta nakil ambulansı, Beşyol mevkiinde önünde seyreden Samet Kaya'nın kullandığı 34 VS 4137 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasta nakil ambulansı devrildi. Kaza sırasında ambulansta iki görevlinin olduğu ve kazadan yara almadan kurtuldukları öğrenildi. Hasta nakil ambulansı ve panelvan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İKİ SAĞLIK ÇALIŞANI VARDI

Devrilen ambulansta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki sağlık çalışanı kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının ayaktaki kontrol derken, itfaiye ekipleri de devrilen ambulansta inceleme yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.