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’lı canlı bomba etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 ABONE OL
PKK’lı canlı bomba etkisiz hale getirildi
Surıye'den sansasyonel eylem yapmak için illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı teröristin içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir girişindeki uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. Bu sırada üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist, uygulama noktasındaki polis tarafından anında etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen teröristin üst aramasında, beline sarılı korse içerisinde yaklaşık 1.5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba ele geçirildi. Patlayıcı madde imha edilirken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldı.
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PKK’lı canlı bomba etkisiz hale getirildi
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