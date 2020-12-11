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: Dünyaca ünlü kalp cerrahının kardeşine şok dava! ’ün 5 yıl hapsi isteniyor

haberine göre; Dünyaca ünlü doktor ile kardeşi arasında anneleri üzerinden bir tartışma başladı. Araları gergin olan kardeşlerin birbirini suçlamalarında son perde, Mehmet Öz'ün, Nazlım Öz'ü annesine kötü muamele etmekle itham etmesi oldu. Öz, kardeşi Nazlım'ın annesine davranışlarını kayıt altına almak için avukatını gönderdi. Nazlım Öz ile avukat arasında arbede yaşandı. Avukatın montu arbedede deforme olurken, Öz'e 5 yıl hapis istemi ile dava açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 13:46 Son Güncelleme: 11.12.2020 13:48 ABONE OL
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü kalp cerrahının kardeşine şok dava! Nazlım Öz’ün 5 yıl hapsi isteniyor

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, kardeşi Nazlım Öz'ün annesine kötü davrandığını ileri sürerek avukatı ile durumu tutanak altına almak istedi. Nazlım Öz'ün evine giderek durumu tutanak altına almak isteyen genç avukat ile Öz arasında arbede yaşandı. Avukatın çantasında ve montunda hasar meydana getiren Öz hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım arasında sular durulmuyor. Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer hastası anneleri Suna Öz'e kötü davranmakla suçladı. Önceki gün avukatının asistanı Sema Gedikli'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, tartıştığı asistanı Gedikli ile birbirlerine girdi. İddiaya göre ikili arasında hakaret içerikli sözlerle tartışma başladı ve yaşanan tartışmada Öz, Gedikli'nin çantasını ve montunu kapının dışına fırlattı.

ÇANTASI VE MONTUNU DEFORME ETTİ

Yine iddiaya göre dışarı fırlatılan Sema Gedikli'nin pahalı çantasında ağır hasar meydana geldi. Montu da zedelenen genç kadın şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan yönetici Nazlım Öz iddiaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda polis tutanağı ile kayıt altına alınan hasarlar sonrası Öz hakkında iddianame düzenlendi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede atılı suçun uzlaşmaya tabi olduğu ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı anlatıldı. 'Mala Zarar Verme' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Nazlım Öz ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü kalp cerrahının kardeşine şok dava! Nazlım Öz’ün 5 yıl hapsi isteniyor
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