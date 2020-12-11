ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım arasında sular durulmuyor. Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer hastası anneleri Suna Öz'e kötü davranmakla suçladı. Önceki gün avukatının asistanı Sema Gedikli'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, tartıştığı asistanı Gedikli ile birbirlerine girdi. İddiaya göre ikili arasında hakaret içerikli sözlerle tartışma başladı ve yaşanan tartışmada Öz, Gedikli'nin çantasını ve montunu kapının dışına fırlattı.