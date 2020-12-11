Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, kardeşi Nazlım Öz'ün annesine kötü davrandığını ileri sürerek avukatı ile durumu tutanak altına almak istedi. Nazlım Öz'ün evine giderek durumu tutanak altına almak isteyen genç avukat ile Öz arasında arbede yaşandı. Avukatın çantasında ve montunda hasar meydana getiren Öz hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım arasında sular durulmuyor. Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer hastası anneleri Suna Öz'e kötü davranmakla suçladı. Önceki gün avukatının asistanı Sema Gedikli'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, tartıştığı asistanı Gedikli ile birbirlerine girdi. İddiaya göre ikili arasında hakaret içerikli sözlerle tartışma başladı ve yaşanan tartışmada Öz, Gedikli'nin çantasını ve montunu kapının dışına fırlattı.
ÇANTASI VE MONTUNU DEFORME ETTİ
Yine iddiaya göre dışarı fırlatılan Sema Gedikli'nin pahalı çantasında ağır hasar meydana geldi. Montu da zedelenen genç kadın şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan yönetici Nazlım Öz iddiaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda polis tutanağı ile kayıt altına alınan hasarlar sonrası Öz hakkında iddianame düzenlendi.