Son dakika haberler: Korkutan açıklama geldi! Taburcu olma süreleri uzadı, yoğun bakımlar doldu

'NİSAN-MAYIS AYI GİBİ TOPLUMDA ANTİKOR OLUŞMASINI BEKLİYORUZ'

Toplum bağışıklığının kazanılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ifade eden Hülagü, "Şu son tedbirlerle beraber artan hasta sayısı bir miktar düşüşe geçti, inşallah bu yöntemler devam edip aşılama yöntemiyle özellikle toplumun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekli. Daha sonra inşallah bu salgın düşüşe geçecek ve yine inşallah nisan, mayıs ayı gibi toplumda antikor oluşumu olmasını bekliyoruz" diye konuştu.