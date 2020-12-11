Son dakika... Katiline aşık oldu, babasıyla birlikte öldü! Cemile'nin dramı yürek sızlattı

Son dakika haberi... Bilecik'te yaşayan Fatma ve Abdullah duman çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan 23 yaşındaki Cemile Nur Acar, 1,5 yıl önce tanıştığı Onur Acar'a aşık oldu. Ancak Onur'un düzenli bir yaşamı olmaması nedeniyle Cemile Nur'un ailesi bu birlikteliği onaylamadı. Genç kız, sonunda babasını ikna ederek, aşık olduğu adamla evlenmek için izin aldı. Sadece 1.5 yıl süren evlilik Cemile Nur'un kabusu oldu. Boşanmak isteyince hem kendisi hem babası cinayet kurbanı oldu. Onur Acar, av tüfeğiyle Adliye önünde kayınpederi ve 11 aylık kızının annesi Cemile Nur'u gözünü kırpmadan katletti.