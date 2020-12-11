Yaşanan kuraklıkla ilgili yağmur için eller semaya açıldı

İstanbul'da Diyanet işleri Bakanlığının son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle "Su hayat ve şifa kaynağımız" başlıklı hutbe okunarak Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'daki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle 'Su Hayat ve şifa kaynağımız' başlıklı hutbe okundu. Dolmabahçe Camiinde Cuma namazının ardından yağmur duası okundu. Ellerini semaya açanlar hep birlikte dua ederek bir an önce yağmur yağmasını dilediler.