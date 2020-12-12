Bakan Soylu'dan Yunan Mitarakis'e sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Sayın Bakan @nmitarakis,Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor. Unsurlarınızın, Frontex'in suç ortağı olduğu ve AB'nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için..."
Sayın Bakan @nmitarakis— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 12, 2020
Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor.
Unsurlarınızın, Frontex'in suç ortağı olduğu ve AB'nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için 👉 https://t.co/Uahys9S6Nt pic.twitter.com/OygfNLG9sr