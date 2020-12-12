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'dan Yunan Mitarakis'e sert tepki

İçişleri Bakanı , Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, 'ndeki göçmenlere karşı insanlık dışı muamelesine dikkat çekerken, Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Mitarakis'e, tepki gösterdi. , "Sahil güvenlik unsurlarınız, işkence ve insanlık dışı muamelede seviye atlıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 18:35 ABONE OL
Bakan Soylu'dan Yunan Mitarakis'e sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Sayın Bakan @nmitarakis,Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor. Unsurlarınızın, Frontex'in suç ortağı olduğu ve AB'nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için..."

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Bakan Soylu'dan Yunan Mitarakis'e sert tepki
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