Bakan Soylu'dan Yunan Mitarakis'e sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:



"Sayın Bakan @nmitarakis,Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor. Unsurlarınızın, Frontex'in suç ortağı olduğu ve AB'nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için..."