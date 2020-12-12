Halk TV’den Barış Yarkadaş’a şok: Tacize sessiz kalmadı programı yayından kaldırıldı

Taciz ve tecavüzlerin peş peşe ortaya çıktığı CHP'de yaşanan rezaletlere tepki gösteren eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın Halk TV'deki programı yayından kaldırıldı. Yarkadaş Halk TV'de 'Şimdiki Zaman Siyaset' programının yorumculuğunu yapıyordu.Gelişmeyi duyuran gazeteci Gürkan Hacır, programın yayından kaldırılmasına gerekçe olarak kendisinin, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve Erol Mütercimler'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmalarının gösterildiğini açıkladı. Yarkadaş da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum Halk TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Halk TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere teşekkür ederim" dedi.Programın yayından kaldırılmasının nedeni ise CHP içerisindeki taciz ve tecavüz vakalarına Barış Yarkadaş'ın tepki koyması ve sonrasında CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bu nedenle ters düşmesi olduğu öne sürüldü.Canan Kaftancıoğlu, Yarkadaş'ı şovmenlikle suçlamış,Yarkadaş ise 'Parti içindeki yavşak ilişkileri ortaya çıkardım' diyerek Kaftancıoğlu'na tepki göstermişti.