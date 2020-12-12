"HES'e rüzgara, jeotermallere niye ihtiyaç var" diyen muhalefete Bakan Dönmez'den enerji dersi

Bakan Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün görüşülen bakanlığının bütçesinde konuştu.

"Bazı milletvekillerimiz, özellikle yenilenebilir alanda ve klasik termal elektrik üretim tesislerine ilişkin bazı eleştiriler yöneltti. Bazı milletvekillerimiz 'Bu kadar HES'e niye ihtiyaç var? Bu kadar rüzgâra niye ihtiyaç var?' diyor, jeotermal santralleri eleştirenler oldu" diyerek, muhalefete enerji dersi verdi.

Türkiye'de yaklaşık 337 tane 25 bin 636 megavat kurulu güce sahip doğal gaz santrali bulunduğunu anlatan Dönmez, "Başka bir ifadeyle 'Doğal gaz santrallerini kapatın' dediğinizde yirmi dört saatin 4,6 saatini elektriksiz yani karanlıkta geçirmeyle karşı karşıya kalacağız demektir. Öte yandan bugün dünyada üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 38'i kömür kaynaklı santrallerden karşılanmaktadır, biz de Türkiye'de ithal ve yerli olmak kaydıyla yaklaşık yüzde 30'unu kömürden karşılıyoruz. Bunun yüzde 17'lik kısmını da yerli kömürden karşılıyoruz, bunun da yirmi dört saatteki karşılığı 4,1 saat. 'Yerli kömür santrallerini kapatın' dediğinizde dört saat karanlıkta kalma olasılığıyla yüz yüze kalırız" dedi. Dönmez ithal kömürle ilgili ise, "Yerli kömürün çıkarılması, üretilmesiyle ilgili bazı zorluklardan dolayı özellikle son on yılda ithal kömüre dayalı santraller de gelişti. Burada da ülke genelinde yaklaşık 15 tane santralimiz var, 8 bin 987 megavatlık bir kurulu güç var. Bunların da toplam üretim içerisindeki payı yüzde 20. Bu santralleri kapattığımızda 4,9 saat elektriksiz kalabiliriz demektir" diye konuştu.



HES'LER GÜNLÜK 1.8 SAAT ELEKTRİĞİMİZİ KARŞILIYOR

Türkiye'nin jeotermal enerjide dünyada üçüncü sırada olduğunu anlatan Bakan Dönmez, "Bütün bu jeotermal santralleri kapattığımızda bir saate yakın, yani 0,7 saatlik bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalırız" dedi. Dönmez, hidroelektrik santrallerle ilgili ise şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de küçük HES dediğimiz 575 adet santralimiz var, yaklaşık 8 bin megavat kurulu güce sahip. Toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 8,5 ve baktığınızda bu küçük HES'leri kullanmayalım, kapatalım dediğinizde günde 1,8 saatlik elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Barajlı büyük HES'lerimiz ise 131 adet. Toplam 22 bin megavat civarında bir kurulu gücümüz var. Bu santralleri kapattığınızda 5,3 saat karanlıkta kalırız."



TÜRKİYE'NİN GÜNEŞİ ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Türkiye'de 328 adet biyokütle santrali bulunduğuna dikkat çeken Dönmez, bu santrallerin kapatıldığında yaklaşık yarım saat elektriksiz kalınacağını ifade etti. Dönmez güneş enerjisi ile ilgili olarak ise, "Güneşte santral sayımız 7 bin 347'ye ulaştı. Bunların büyük bir kısmı 1 megavat altı lisansız elektrik üretim santralleri. Buradaki payı da yüzde 3. Güneş santrallerini kapattığımızda 0,7 saatlik bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Rüzgarda ise 314 santralimiz var, kurulu gücümüz 8 bin 330 megavat. Rüzgâr santrallerini kapattığımızda günde 1,7 saatlik bir karanlıkla karşı karşıya kalma riskimiz var" dedi.



SİZ İKTİDAR OLSAYDINIZ 10 LAMBANIN 8'İ SÖNÜK OLACAKTI

Bakan Dönmez, muhalefet partilerinin enerjide çözümden çok sorun getirecek tekliflerini eleştirerek, "Muhalefet partilerinin istediği politikaları uygulamış olsaydık bugün ülke karanlığa gömülmüş olacaktı ama bizim karanlığa değil, aydınlığa ihtiyacımız var. Gelecek nesillere güvenilir arz güvenliğini temin etmek gibi bir sorumluluğumuz söz konusu. Hayalci olmayın lütfen. Sürekli aydınlık diye oy veren millete biz yalancı çıkamayız. Eğer siz iktidara gelmiş olsaydınız şurada yanan 10 tane lambanın 8'i sönük olacaktı" dedi.